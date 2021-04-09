Dünya rekoru: 626 gündür süren grev

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı gerekçesiyle başlattığı grev, 626 gündür devam ediyor. Sendika dünya rekoru grevin Guinness Rekorlar Kitabına başvuracağını bildirdi. Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, grevlerinin pandemi döneminde açlık grevlerine dönüştürdüklerini belirterek, "Toplu iş sözleşme hakkımız verilene kadar, işten çıkarılan işçi arkadaşlarımız işlerine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu bir hak mücadelesidir. İşten atılan bin arkadaşımızı da bu haklı mücadelemize destek vermeye devam ediyoruz. Bu eylemimiz toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar devam edecek" dedi.

BİR DE DAVA AÇTI

Başkan Böcek'in toplu sözleşme imzalamak yerine grevin sonlanması için sendikaya dava açtığını vurgulayan Muhammed Talha Kandil şöyle konuştu: Grevin sonlanmasına yönelik Antalya 6'ıncı İş Mahkemesi'nde açılan davayı Büyükşehir kazandı. Ama Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz ettik ve haklılığımızı sonuna kadar göstermeye çalışacağız. Mücadelemiz sürecek" dedi.

SALGIN BİLE DİNLEMEDİ

Grevi 626 gündür sürdüren işçi temsilcisi Yener Gürel, koronavirüs salgını döneminde anlaşmanın sağlanacağı umduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Kuru ekmek ve simit yiyerek anlaşma sağlana dek grevi sonuna kadar sürdüreceğin de belirten Gürel, "Şuan dünyada bu kadar uzun süren grev yok. 626 gün bir dünya rekoru. Guinness Rekorlar Kitabına başvuru hakkını kazandık" diye konuştu.

BİN İŞÇİYİ KOVDU

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise Muhittin Böcek'in seçimden önce '25 yıldır kimseyi işten çıkartmadım, sürmedim' demesine rağmen, mazbatasını aldıktan sonra işçi kıyımı yaptığını söyledi. Başkan Böcek'in başkan olduğu günden bugüne bin 500 civarı işçiyi sürdüğünü de belirten Taş, "Bunun yanında bine yakın işçiyi işten çıkarttı. Çalışan kardeşlerimizin sendikalarını baskıyla değiştirtti. CHP lafa geldiği zaman adaleti savunuyoruz, cumhuriyetçiyiz, halkçıyız diyorlar ama böyle halkçılık olmaz. Biz lafa değil icraata bakarız." açıklamasını yaptı.