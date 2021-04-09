Emekli amirallerin ifade işlemleri bugün başlıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan, diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan 10 emekli amiral Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın emniyetteki ifade işlemleri bugün başlıyor. Cumhuriyak Başsavcılığı tarafından gözaltın alınan 10 emekli amiral için Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 4 gün ek gözaltı süresi alınmıştı. Yaş durumları nedeniyle 4 emekli amiral içinse yeniden tebligat yapılmıştı.