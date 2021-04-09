Esenler ‘Ramazan arınmaktır' diyecek

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Covid-19 tedbirleri kapsamında "Ramazan Arınmaktır" temasıyla gerçekleşecek olan projeleri anlattı. Başkan Göksu, pandemi dolayısıyla iftarları farklı bir konsepte taşıdıklarını ifade etti.



Kardeşlik ve paylaşma ayı Ramazan'da bu yıl da Esenler'de başta yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere yiyecek ve giyecek yardımları yapılacak. 'Askıda Ekmek' ile Esenliler ekmeğini paylaşacak. EDİM Kart ile ihtiyaç sahipleri İyilik Marketi'nden ücretsiz olarak ihtiyaçlarını giderecek. Ramazan'ın ilk günü geleneksel çocuk iftarı, Zoom üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek. Her gün dopdolu içeriklerin dijital platformlardan buluşturulacağı etkinliklerle ise vatandaşlar, Ramazan heyecanını doyasıya yaşayacak. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler'de gerçekleşen Ramazan ayı proje ve etkinliklerini EDİM İyilik Marketi'nde Covid-19 tedbirleri kapsamında "Ramazan Arınmaktır" temasıyla gerçekleşecek olan projeleri anlattı.



30 BİN ÇOCUĞA RAMAZAN HEDİYESİ



EDİM İyilik Market'te Ramazan ayında yapılacak proje ve etkinliklerden söz eden Başkan Göksu, "Burada Esenler'de çok klasik hale gelmiş olan Eve Teslim İftar, Alo İftar gibi programlarımızın yanı sıra da farklı programlarımız vardı. Şimdi pandemi dolayısıyla bunları farklı bir konsepte çevirerek biz istedik ki Esenler'de gerçekten iftar sofrasını birlikte kuracağımız kardeşlerimizin, evlerinde kendilerini yemek yapabilecek durumda olanlara erzaklarını verelim. Ramazan boyunca evinde hangi yemeği yapmak istiyorsa biz onların erzaklarını teslim edelim. Eti ile değişik donanımlarıyla gördüğünüz gibi bütün bakliyatı ile bunları verelim. Şu anda ihtiyaç haline gelen maalesef Çölyak hastaları gibi özgün ve nadir hastalıkları taşıyanlarımızın da birtakım ihtiyaçların karşılanmasında glutensiz gıdalardan oluşan özel bir koli hazırladık. Çocuklarımız için özel bir şey hazırladık. Evinde çocuğu olan, çok sayıda çocuğu olan ailelerimizin Ramazan mutluluğu ayrı bir şekilde yaşasın diye 'Kutu Kutu Mutluluk' diye bir şey hazırladık. Allah nasip ederse Salı günü 30 bin çocuğumuza Ramazan'ın ilk günü buluşması adına özel hediyeler dağıtacağız" dedi.



RAMAZAN COŞKUSU EVLERE TAŞINDI



Bu Ramazan'da pandemi dolayısıyla bütün etkinlikleri dijitale taşıdıklarını belirten Göksu, "Ramazan'da en önemli şehirden bir tanesi meydan etkinlikleriydi, bu etkinlikleri yapamayacağız. Aynı etkinlikleri eve taşıyoruz yani o meydanda görmüş olduğunuz bütün etkinlikleri dijital ekranlarımızda, şehir ekranımızda, Radyo Esenler'de diğer sosyal medya mecralarımızın hepsinde bunları yaşayacağız. Yapmış olduğumuz bütün işler etkinliklerimizde programlarımıza katılanlara özel çekilişlerle, özel hediyeler de takdim edeceğiz. Burası EDİM Esenler'in iyilik kapısı, bu markette gördüğünüz gibi her şey var ama bu markette bir şey yok, bu markette para yok. EDİM kartımız var bizler değişik zamanlarda yardıma ihtiyacı olan ailelerimize bu kartı veriyoruz beraber gelip bu marketten istedikleri ürünü alıyorlar" diye konuştu.