Eski vali yardımcısına FETÖ’den 7.5 yıl hapis

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan eski vali yardımcısı, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu eski Antalya vali yardımcısı B.Ç. ve avukatı katıldı. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.