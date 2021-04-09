FETÖ’nün çalışma evlerine operasyon! 12 FETÖ’cü yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma sırasında çalışma evlerinden sorumlu olan ve çalışma evlerinde kalarak sınava hazırlandığı tespit edilen 12 şüpheli tespit edildi.

İTİRAFÇILAR ELE VERDİ

Bu kişilerin başka soruşturmalarda şüpheli olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip, itirafçı olan FETÖ'cülerin ifadelerinde de geçtiği belirlendi.



Cep telefonu görüşme kayıtları (HTS) da incelenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerinde arama yapılan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.