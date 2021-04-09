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Giriş Tarihi: 9.4.2021 09:18 Son Güncelleme: 9.4.2021 09:23

’nün çalışma evlerine operasyon! 12 FETÖ’cü yakalandı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
FETÖ’nün çalışma evlerine operasyon! 12 FETÖ’cü yakalandı

’nün () hakim ve savcı adaylığı sınavları için oluşturduğu çalışma evlerine operasyon yapıldı. Örgüt evlerinden sorumlu olan ve bu çalışma evlerinde sınava hazırlanan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma sırasında çalışma evlerinden sorumlu olan ve çalışma evlerinde kalarak sınava hazırlandığı tespit edilen 12 şüpheli tespit edildi.

İTİRAFÇILAR ELE VERDİ

Bu kişilerin başka soruşturmalarda şüpheli olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip, itirafçı olan FETÖ'cülerin ifadelerinde de geçtiği belirlendi.

Cep telefonu görüşme kayıtları (HTS) da incelenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerinde arama yapılan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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FETÖ’nün çalışma evlerine operasyon! 12 FETÖ’cü yakalandı
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