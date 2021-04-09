Hem beceremediler, hem çuvalladılar

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi'nin Atatürk'e benzemeyen heykel nedeniyle 72 bin TL fatura ödediği ortaya çıkmıştı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İzmit Belediyesi Basın Sözcüsü Sercan Al, "Gerçek meblağ, ortaya atılan 72 bin lira değil 14 bin liradır" dedi.

En iyi yaptıkları iş olan heykelcilikte bile çuvallayan İzmit Belediyesi, 2 kez yaptırılmak zorunda kalan Atatürk heykeline 72 bin TL ödenmediğini iddia etti. Belediyeden yapılan açıklamanın çok geçmeden yalan olduğu ortaya çıktı. AK Parti İzmit Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Fikret Hocaoğlu gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Fikret Hocaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kırk gün süren ve Denetim Komisyonundaki AK Parti, MHP ve CHP Meclis Üyelerinin ortak imzası altına alınan raporda da belirtildiği gibi, iki kez değiştirilen heykellerle ilgili sunulan iki ayrı faturanın evrak kayıt, yevmiye numarası, tarihi ve firmanın adı açıkça bellidir. Kamuoyuna faturalardan sadece birini gösterip, algı yaratmak, şeffaf ve dürüst belediyecilikle asla bağdaşmamaktadır.

Bundan sonra durumu düzeltmek için evraklarda yapılacak her türlü tahribattan da ilgililer sorumlu olacaktır. Milletvekili kardeşine ihalesiz iş verilmesine cevabı olmayanlar, İl Başkanının yeğenine ihalesiz iş verilmesine cevabı olmayanlar, Kurulmamış şirkete nasıl iş verildiğini açıklayamayanlar, Üç aylık firmaya 18 kere reklam işini nasıl verdiklerini açıklayamayanlar ve buna benzer daha birçok konuya açıklama getirmekten kaçınanlar. Usulsüzlüklerini eksik bilgi ve yalan beyanla kapamaya çalışıyorlar."