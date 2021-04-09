"İBB Başkanı, AK Parti projelerini yeniden İstanbullulara tanıtıyor”

İBB BAŞKANI YENİ TANITIM FİLMİNİ KEMERBURGAZ'DA ÇEKTİ

Konuyla alakalı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bir açıklama yaptı. İBB Başkanı'nın tüm mesaisini, AK Parti projelerini yeniden tanıtarak geçirdiğine dikkat çeken Kabaktepe, "İBB Başkanı'na teşekkür ediyorum. AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış. Kadir Ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu proje de onun zamanında yapılmıştı." dedi.