İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir

Uyuşturucu kullanımına bağlı ölen kişi sayısının 2017'de 941 olduğunu hatırlatan Soylu, "Şu anda 1-2 aylık eksiği var, 239. Olsa olsa 280 olur." dedi.

BİZİM BİLDİRİMİZ NAMUS BİLDİRİSİDİR

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz her 10 Nisan'ı Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Eğer böyle yaparsak bu alelade bir kutlama olur. Bizim için 10 Nisan çok farklıdır. 10 Nisan'ı kutlamamızın amacı çok farklıdır. Biz her yıl 10 Nisan'da bu milletle ahitleşmemizi, sözleşmemizi yeniliyoruz. Bu milletin huzurunun, emniyetinin, asayişinin, demokrasisinin, Cumhuriyet'in namus bekçisi olduğumuzu bu millete 10 Nisan'da haykırıyoruz. Her yıl bu sözleşmeyi, ahitnameyi, namus bildirisini... Bizim bildirimiz namus bildirisidir. Birileri gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır da."

Emniyet hizmetleri sınıfının yüzde 92'sinin üniversite mezunu olduğunu belirten Soylu, Emniyet Teşkilatının sadece teknoloji kullanımı bakımından değil, personel yapısında da yenilikçi olduğunu ifade etti.

Müzenin açılışından dolayı ortak heyecan yaşadıklarını dile getiren Soylu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, Polis Müzesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.