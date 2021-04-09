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Giriş Tarihi: 9.4.2021 15:37 Son Güncelleme: 9.4.2021 15:41

Kabaktepe: diktatörlere selam çaktığı dönemlerle yüzleşmeye hazır mı?

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kabaktepe: CHP diktatörlere selam çaktığı dönemlerle yüzleşmeye hazır mı?

’nin Türkiye’nin yakın tarihinde diktatörlere selam çaktığını belirten İstanbul İl Başkanı , sosyal medyadan, “Merak ediyorum, CHP diktatörlere selam çaktığı bu dönemleriyle yüzleşmeye hazır mı?” diye sordu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye'nin yakın tarihinde diktatörlere selam çaktığını ve CHP'nin geçmiş dönemlerle yüzleşmeye hazır olup olmadığını sosyal medyadan sordu.

"CHP YÜZLEŞMEYE HAZIR MI?"

Kabaktepe, resmi Twitter hesabından, "CHP, Türkiye'nin tek parti diktatörlüğü döneminden kalma bir parti. O dönemin zihniyeti tüm kodlarına işlemiş. Ne kadar çabalasa da bunu gizleyemiyor, çoğu zaman gizlemeye de ihtiyaç duymuyor. Merak ediyorum, CHP diktatörlere selam çaktığı bu dönemleriyle yüzleşmeye hazır mı?" ifadelerini kullandı.

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Kabaktepe: CHP diktatörlere selam çaktığı dönemlerle yüzleşmeye hazır mı?
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