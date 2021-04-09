Kabaktepe: CHP diktatörlere selam çaktığı dönemlerle yüzleşmeye hazır mı?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye'nin yakın tarihinde diktatörlere selam çaktığını ve CHP'nin geçmiş dönemlerle yüzleşmeye hazır olup olmadığını sosyal medyadan sordu.

"CHP YÜZLEŞMEYE HAZIR MI?"



Kabaktepe, resmi Twitter hesabından, "CHP, Türkiye'nin tek parti diktatörlüğü döneminden kalma bir parti. O dönemin zihniyeti tüm kodlarına işlemiş. Ne kadar çabalasa da bunu gizleyemiyor, çoğu zaman gizlemeye de ihtiyaç duymuyor. Merak ediyorum, CHP diktatörlere selam çaktığı bu dönemleriyle yüzleşmeye hazır mı?" ifadelerini kullandı.