Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan online satranç turnuvası

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun turnuvaya ilişkin açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere 2020 yılı boyunca çocuklar ve gençler Covid-19 salgını nedeniyle pandemi sürecinde okullarına devam edememiş, uzaktan eğitim almak durumunda kalmıştır. Bu dönemde, çocukların zekâ gelişimi, eğitim ve spor faaliyetleri, sosyalleşmeleri, heyecanlarını ve morallerini yüksek tutmak açısından büyük önem kazanmıştır. Bu itibarla, çocukların üstün yararının gözetilmesi, anayasal haklarının öğretilmesi ve tanıtılması, hak arama kültürlerinin yaygınlaştırılması ve Kurumumuzun tanıtımı amacıyla Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle çocuklar ve 18 yaş altı gençler arasında online satranç turnuvası düzenlenmektedir. 18 yaş altı farklı yaşlardaki çocuklar ve gençler arasında toplam 10 kategoride üzere planlanan turnuva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında, 17-21 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve dereceye giren sporculara 23 Nisan 2021 tarihinde yapılacak temsili bir törenle ödülleri verilecektir. Her kategorinin birincilerine tam altın, ikincilerine yarım altın, üçüncülerine çeyrek altın, 4. 5., 6., 7., 8., 9. ve 10.'larına gram altın verilecektir.