Muhafız alayında görevliyken ihraç edilen FETÖ üyesi astsubay tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli astsubay Mehmet Yıldırım, darbe girişiminin ardından çıkartılan KHK ile meslekten ihraç edildi.

Mehmet Yıldırım hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında çıkartılan yakalama kararını öğrenen Yıldırım, iki gün önce Konya'da bulunan Feridiye Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Terörle Mücadele Şubesi'nce sorgulanan Yıldırım, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Yıldırım, SEGBİS ile katıldığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.