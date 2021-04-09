Salgın salt zenginliğin yetmediğini gösterdi

Başkan Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El Sabah'ı Külliye'de kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 10'uncu Zirve Toplantısı'na Külliye'den canlı bağlantıyla katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları: Şimdiye kadar 192 ülkede yaklaşık 3 milyon kişinin hayatına mal olan bu salgın dünya genelinde birçok çarpıklığı gün yüzüne çıkardı. Salt maddi zenginliğin sosyal adalet ve refahı temine kâfi gelmediği salgında çok acı şeklide görüldü. Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğine dikkat çektik. Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmetlerini sunarken dost kardeş ülkeleri de kaderlerine terk etmedik. 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla zor dönemde dayanışmamızı ortaya koyduk. G-20 üyesi olarak salgının küresel borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesi girişiminin başlatılmasını ve süresinin uzatılmasını destekledik. IMF ve Dünya Bankası gibi platformlarda başlatılan çalışmalara katkı sağladık. Aşı meselesinin çıkarlara ve kâr hırsına kurban edilmemesi gerekir. Türkiye olarak halihazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasının ardından 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesi ile tüm insanlığın istifadesine sunacağız.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti. Külliye'de gerçekleştirilen kabulde, Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz'ın yanı sıra "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması"nda dereceye girenler de hazır bulundu. Kiraz'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Başkan Erdoğan, yarışmada dereceye girenlere de teşekkür belgesi verdi. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.D-8'İN kuruluşuna öncülük eden 23'üncü Başbakan Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyorum. Bu zirve toplantısı ile Türkiye 4 yıla yakın süredir sürdürdüğü dönem başkanlığını Bangladeş'e devrediyor. Dost ve kardeş Bangladeş'i 50'nci bağımsızlık yıldönümü nedeniyle tebrik ediyorum. Teşkilatımız geçen çeyrek asırda güçlenerek yoluna devam etti. Örgütümüzü kurarken, savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun, çifte standart yerine adalet ve kalkınmanın hâkim kılınmasını esas aldık.'içi ticaret hacmi 7 kattan fazla arttı, fakat bu yeterli değil. D-8 tercihli ticaret anlaşmasının üye ülkeler tarafından mümkün olan en erken zamanda yürürlüğe konması büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak D-8 arası ticaretin kolaylaştırılmasını teminen strateji belgesi hazırlayarak sizlere ilettik. Önümüzdeki dönemde ticaret bakanlarımızın katılacağı toplantıya ev sahipliği yaparak, ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. İslami finansın likidite ihtiyacını aynı anda karşılayacak online platforma dayalı İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.GÜÇLÜ ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Yenilenebilir enerji robotik büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zeka, blok zincir ve nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz arasında bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması bakımından kritik önemdedir. İşbirliği potansiyelimizi kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya varana kadar birçok alanda hayata geçirmemiz mümkündür.D-8'İN bugünün ihtiyaçlarına göre yenilenmesi ve proje sonuç odaklı yapıya dönüştürülmesi, karar alma süreçlerini hızlandırması gerekir. Bir önceki zirvede belirttiğim üzere yeni üye ve ortaklarla güçlendirerek etki alanını daha da genişletmek gerektiğine inanıyorum. 2017'deki İstanbul zirvemizde yerel paralarla ticaret çağrısında bulunduğum da hatırlanacaktır. Geçtiğimiz 4 yılda yaşananlar bu çağrının ispatını ve isabetini ortaya koydu. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel para ile ticarete ağırlık vermemiz şarttı. D-8 takas bankasının çalışmalarını hızlandırmasını bu mekanizmaya dahil olmayanların gerekli adımlar atmasını faydalı görüyoruz.