Şapkadaki genotipten yakalanmıştı! O teröriste rekor ceza

Diyarbakır'da askeri servis aracı ile zırhlı polis aracına roketli saldırıda bulunan ve yoldan geçen Seyhan Genç (60) adlı kadını öldüren, servis aracının şoförü Ciyat Tiyenç'i yaralayan terörist Süphan Çabuk, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, Seyhan Genç'i öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet 6 güvenlik görevlisi ile 7 vatandaşı yaralamaktan da 153 yıl hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, askeri araçtaki kamera görüntülerinde, saldırganlardan ikisinde roketatar, birinde kalaşnikof tüfek olduğunun tespit edildiğini, teröristlerin sahte plakalı çalıntı araçla kaçarken önlerine çıkan polis aracına da saldırı düzenleyip, aracı terk ederek izlerini kaybettirdiklerini belirtti.

Terk edilen araçta iki roketatar, 8 anti tank roketatar mühimmatı, roketatar sevk motoru ve şapka ele geçirildiğini belirten mahkeme, şapkadaki vücut epidel hücre örnekleri ile terörist Süphan Çabuk'un parmak izinin genotip uyumlu olduğunun belirlendiğini vurguladı. Mahkeme sanığın terk ettiği araçta ele geçen şapkadaki epidel hücre ve saç kılı örneği ile silahlardaki parmak izlerinden sanığın suçunun sabit olduğuna hükmetti.