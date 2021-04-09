SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan Rusya Lideri Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

UKRAYNA'DA YAŞANANLAR

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizine NATO ve ABD de dahil oldu. ABD Ukrayna'ya desteğini açıktan iletirken, bunun göstergesi olarak savaş gemilerini Karadeniz'e göndereceğini belirtti. Gemilerin Türk Boğazlarından geçişi için başvuru yapıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: ABD GEMİLERİ KARADENİZ'E GEÇECEK

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizi süratle büyürken, ABD'nin savaş gemisi hamlesi Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamada, "Haftaya 2 ABD savaş gemisi Boğazlardan geçerek Karadeniz'e geçiş yapacak. Savaş gemileri 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak." denildi.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz'e girecek ABD gemilerinin, Karadeniz'deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmaları gerektiğini söyledi.

Gruşko, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, ABD'ye ait iki savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunmasını değerlendirdi.

NATO ülkelerinin Karadeniz'deki faaliyetlerinin son dönemde arttığını savunan Gruşko, "Bu tür faaliyetlerin, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin gemileri için sınırlamaları ve kalış sürelerini belirleyen Montrö Sözleşmesi hükümlerine sıkı sıkıya bağlı olarak yürütülmesi önemlidir." dedi.

Gruşko, Karadeniz'de güvenliği sağlama sorumluluğunun, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerce sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Karadeniz'de güvenliği sağlama sorumluluğunun, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü de dahil olmak üzere, bunun için gerekli tüm araçları yaratan Karadeniz devletlerine ait olduğunu varsaymaya devam ediyoruz." yorumunda bulundu.