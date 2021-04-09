Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu'ndan yasak ilişkiye onay! Hamile bebeği ile birlikte terk edilmişti...

SKANDAL İLİŞKİYİ İTİRAF ETTİ

Sertaslan, skandalın ortaya çıkmasının ardından önceki gün basın toplantısı düzenlemişti. Skandal ilişkiyi itiraf eden Sertaslan, "Her insan hata yapabilir. Kimseyi kandırmadım. Buna, iki olgun insanın karşılıklı yaşadığı bir hata diyelim. Ailem arkamda. Bu konuda ilk ve son konuşmam. Konu yargıda ve yargı ne derse boynumuz incedir. İnsan beşer, kuldur şaşar. İzin verin memlekete hizmete arkadaşlarımla birlikte devam edeyim" diyerek adeta günah çıkarmıştı.