Son dakika haberi | Sedat Peker ve grubuna büyük operasyon! 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda şüphelilerin, il genelinde faaliyet gösteren "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlendi.