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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Sedat Peker ve grubuna büyük operasyon! 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 9.4.2021 06:40 Son Güncelleme: 9.4.2021 08:02

haberi | ve grubuna büyük operasyon! 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika haberi | Sedat Peker ve grubuna büyük operasyon! 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı

haberi: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen ve grubuna yönelik sabah saatlerinde büyük operasyon başlatıldı. Operasyonda Sedat Peker ile birlikte 63 şüpheli hakkında gözaltı kararının olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda şüphelilerin, il genelinde faaliyet gösteren "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

121 ADRESTE OPERASYON

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan suç örgütünün lideri Sedat Peker ile 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde ve 121 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında Kartal'da bulunan lüks bir rezidansa operasyon yapıldı.

SEDAT PEKER YURT DIŞINDA

Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'in yurt dışında olduğu öğrenildi. Peker'in Kuzey Makedonya'da yaşadığı ve Peker'in ülkeye girişiyle ilgili usulsüzlüklerin olduğu haberleri gündeme gelmişti.

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Son dakika haberi | Sedat Peker ve grubuna büyük operasyon! 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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