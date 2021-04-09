Son dakika: İzmir Foça'da askeri uçak denize düştü! Peş peşe açıklamalar! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İzmir'de askeri uçak düştü! 2 pilot sağ olarak kurtarıldı... CANLI YAYIN
MSB'DEN İLK AÇIKLAMA: 2 PİLOTUMUZ DA SAĞ
Milli Savunma Bakanlığı, üzücü gelişme ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." denildi.
İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021
İZMİR VALİSİ: FIRLATMA KOLTUĞU SAYESİNDE KURTULDULAR
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.
Köşger, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.
İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.
Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
TEST UÇUŞUNDA ARIZA YAŞANMIŞTI
Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) 11-008 kuyruk numaralı Kore tasarımı KT-1'in, 2,5 saat süren ilk test uçuşunu 9 Şubat 2011'de Test Pilotu Murat Özpala ile Uçuş Test Mühendisi Serdar Çora yaptı. Uçak 5 bin 600 metrede burgu hareketi yaparken bir patlama oldu. KT-1 düz uçuşa geçerken, Serdar Çora oturduğu koltuktan fırlayarak paraşütünün açılması ile iniş yaptı. Patlamadan 18 dakika sonra KT-1 piste emniyetle inişini gerçekleştirdi.
SON DAKİKA: İzmir'de KT-1 tipi askeri uçak düştü! Kurtarılan 2 pilot kamerada... Olay yerinden ilk görüntüler...
FIRLATMA KOLTUĞU NASIL ÇALIŞIYOR
Askeri, yüksek performanslı uçaklarda kullanılan fırlatma koltukları, her durumda pilotların uçağı emniyetle terk etmelerini sağlıyor. Fırlatma koltuğunun çalışma sistemi ise şöyle:
-Atlama kumandası verildiğinde, önce kanopi yani kokpiti örten cam patlıyor.
-Roketler koltuğu, paraşütün emniyetle açılacağı 300 metreye kadar fırlatıyor.
-Pilotun bayılması gibi risklere karşılık koltuk otomatik olarak paraşüt açıyor.
-Yüksek irtifa atlayışları sırasında pilot sandalyedeki oksijen sistemini kullanabiliyor.
-Fırlatma koltuğunda, denize inişler için şişme sal veya hayati idame amaçlı bıçak gibi malzemeler bulunuyor.
SON DAKİKA: İzmir'de düşen askeri uçağın pilotlarının kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı
KT-1 TİPİ UÇAK ÖZELLİKLERİ NELER?
Teknik Özellikler:
Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.
Mürettebat: 2
Uzunluk: 10.26 m
Kanat açıklığı: 10.59 m
Yükseklik: 3.68 m
Kanat alanı: 16.01 m²
Boş ağırlık: 1,910 kg
Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg
Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop