Son dakika: İzmir Foça'da askeri uçak denize düştü! Peş peşe açıklamalar! Olay yerinden ilk görüntüler...

TEST UÇUŞUNDA ARIZA YAŞANMIŞTI

Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) 11-008 kuyruk numaralı Kore tasarımı KT-1'in, 2,5 saat süren ilk test uçuşunu 9 Şubat 2011'de Test Pilotu Murat Özpala ile Uçuş Test Mühendisi Serdar Çora yaptı. Uçak 5 bin 600 metrede burgu hareketi yaparken bir patlama oldu. KT-1 düz uçuşa geçerken, Serdar Çora oturduğu koltuktan fırlayarak paraşütünün açılması ile iniş yaptı. Patlamadan 18 dakika sonra KT-1 piste emniyetle inişini gerçekleştirdi.

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FIRLATMA KOLTUĞU NASIL ÇALIŞIYOR

Askeri, yüksek performanslı uçaklarda kullanılan fırlatma koltukları, her durumda pilotların uçağı emniyetle terk etmelerini sağlıyor. Fırlatma koltuğunun çalışma sistemi ise şöyle:

-Atlama kumandası verildiğinde, önce kanopi yani kokpiti örten cam patlıyor.

-Roketler koltuğu, paraşütün emniyetle açılacağı 300 metreye kadar fırlatıyor.

-Pilotun bayılması gibi risklere karşılık koltuk otomatik olarak paraşüt açıyor.

-Yüksek irtifa atlayışları sırasında pilot sandalyedeki oksijen sistemini kullanabiliyor.

-Fırlatma koltuğunda, denize inişler için şişme sal veya hayati idame amaçlı bıçak gibi malzemeler bulunuyor.

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