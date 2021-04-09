Son dakika: İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama

İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli KT-1 askeri uçağı, eğitim uçusu sırasında düştü. Foça'da deniz açıklarına düşen uçaktaki 2 pilot sağ kurtarıldı.

SON DAKİKA: İzmir'de askeri uçak düştü! 2 pilot sağ olarak kurtarıldı... CANLI YAYIN

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA: 2 PİLOTUMUZ DA SAĞ

Milli Savunma Bakanlığı, üzücü gelişme ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." denildi.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.

Köşger, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.

İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.

Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

SON DAKİKA: İzmir'de KT-1 tipi askeri uçak düştü! Kurtarılan 2 pilot kamerada... Olay yerinden ilk görüntüler...