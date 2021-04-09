SON DAKİKA: Kritik yerli aşı açıklaması! 3'ü insanlarda uygulanmaya başlandı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

İtalya Başbakanı'nın skandal sözleriyle de ilgili açıklamada bulunan Oktay, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür" dedi.