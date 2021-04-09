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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kritik yerli aşı açıklaması! 3'ü insanlarda uygulanmaya başlandı
Giriş Tarihi: 9.4.2021 14:21 Son Güncelleme: 9.4.2021 14:35

: Kritik açıklaması! 3'ü insanlarda uygulanmaya başlandı

SON DAKİKA: Kritik yerli aşı açıklaması! 3'ü insanlarda uygulanmaya başlandı

bilgisine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli aşıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

İtalya Başbakanı'nın skandal sözleriyle de ilgili açıklamada bulunan Oktay, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür" dedi.

PROF. DR. ÇALIŞ: FAZ-2'NİN 2. DOZ UYGULAMASI TAMAMLANIYOR

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısı ile ilgili heyecan veren bir açıklamada bulundu. Faz-2 çalışmasının sonuna gelindiğini söyleyen Çalış, "Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak." dedi.

Yerli aşı ile ilgili Prof.Dr. Mustafa Çalış'ın heyecan veren açıklaması şöyle:

Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak.

İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz.

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SON DAKİKA: Kritik yerli aşı açıklaması! 3'ü insanlarda uygulanmaya başlandı
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