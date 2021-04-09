SON DAKİKA: Kritik yerli aşı açıklaması! 3'ü insanlarda uygulanmaya başlandı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.
İtalya Başbakanı'nın skandal sözleriyle de ilgili açıklamada bulunan Oktay, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür" dedi.
PROF. DR. ÇALIŞ: FAZ-2'NİN 2. DOZ UYGULAMASI TAMAMLANIYOR
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısı ile ilgili heyecan veren bir açıklamada bulundu. Faz-2 çalışmasının sonuna gelindiğini söyleyen Çalış, "Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak." dedi.
Yerli aşı ile ilgili Prof.Dr. Mustafa Çalış'ın heyecan veren açıklaması şöyle:
Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak.
İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz.