Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması

Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bu bilimsel olarak değerlendirilecek bir konu. Kişisel olarak direnilecek ya da savunulacak bir konunun çok ötesinde. Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak görüşü var. Bunu bilim insanlarının makalesinden okuyoruz. Dikkat ederseniz köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştık. Fırsat eşitliği açısından açık tuttuk. Eğitimsel kayıplar bizim en çok zorlandığımız alanlar köy okulları, ilkokullar ve sınav gruplarıydı.