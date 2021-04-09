Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, artan vaka sayısı nedeniyle okulların tamamen kapanacağı iddialarına yanıt verdi. Öğretmenlerin yüzde 10'nun aşılandığını da belirten Selçuk, önümüzdeki hafta 125 bin öğretmenin daha aşılanacağını açıkladı.
"HEP AÇIK OLMASINI İSTERİZ"
Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
"9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma sözkonusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek.
Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması.
YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Bu bilimsel olarak değerlendirilecek bir konu. Kişisel olarak direnilecek ya da savunulacak bir konunun çok ötesinde. Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak görüşü var. Bunu bilim insanlarının makalesinden okuyoruz. Dikkat ederseniz köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştık. Fırsat eşitliği açısından açık tuttuk. Eğitimsel kayıplar bizim en çok zorlandığımız alanlar köy okulları, ilkokullar ve sınav gruplarıydı.
Israrla açık kalması noktasında duruş sergiledik. Sonuç olarak biz Ramazan boyunca bazı izleme ve değerlendirme çalışmaları yapacağız, bunun sonucunda da restoran ve kafelerin durumunda değişiklik olacağı için okulların tek başına nasıl bir etki oluşturacağına dair bir fikrimiz olacak. 9 ilimizde şu an okulların açık olması, 2 ilimizde ilkokulların kapalı olması. Ramazan sürecinde bir azalmaya işaret ettiğinde daha fazla açılma noktasında bir karar alınabilir. Öncelikle seyretilmiş olarak bütün sınıf seviyelerin açılması, ondan sonra daha fazla açılması. Ramazan aslında bir test olacak...
125 BİN ÖĞRETMEN DAHA AŞILANACAK
İlk önce köy okullarından başlamak üzere büyük çoğunluğu aşılandı. Tanımladığımız öğretmenlerin yüzde 10'u aşılandı. 125 bin öğretmen de önümüzdeki hafta aşılanacak.
YAZ TATİLİNİ İKİ HAFTA KISALTTIK
Bizim için birtakım riskli gruplar var. 2 Temmuz'da biz okulun kapanacağını ilan ettik, ara tatilini kaldırdık. 2 Temmuz'a kadar çocuklarımızın desteklenmesi konusunda süreç devam ediyor. Yazın bütün öğrencilerimize zorunlu olarak ya da gönüllü olarak çocuklarımız okullara gelsin diyemeyiz. Çocuklar için tatil de çok önemli. Yaz tatilini iki hafta kısalttık. Yazın televizyon devam edecek, internet desteğimiz devam edecek. Gençlik merkezlerinde, okul, kurs, spor alanlarında eğitimlerimiz devam edecek. Rehberlik faaliyetlerimiz, masal evlerimiz açık olacak. Şimdi olduğu gibi isteyen öğrencilerimiz gelsin diyebileceğiz.
ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZGÜVENİ YÜKSEK
Bir yazılım oluşturduk. Bütün sınıflarda hangisinin ailesinde ne kadar temaslı var, günlük olarak izleyebiliyoruz. Hangi sınıflarda ne tür tedbirler almalıyız? Bizim bu konularla ilgili herhangi bir diyelim ki mutant virüslerin çocuklara etkisi konusunda danıştığımız yurt içi, yurt dışı hekimler var. Bize söylenen; çocuklarla ilgili bulaşma ve bulaştırma riskine baktığımızda çocukların bulaştırma riski daha düşük deniyor. Bir çocuk okulda olmazsa nerede olacak? Okulda olmadığında bulaş riski nedir? Okullar kapalı iken bu istatistikleri izliyorduk. Bizim gördüğümüz okullardaki çocuklardaki temaslı sayısının oranıyla toplumun genel temaslı oranına baktığımızda, okullardaki oranın kısmi olarak yüzde 20 düşük olduğunu görüyoruz. Bunu söylerken illere göre, okuluna göre değişebilir, yaş grubuna göre değişebilir. Günlük olarak baktığımızda bazı sınıfın renk haritası var. Kırmızılaştığını, yeşile döndüğünü görüyoruz. Genel ortalamaya baktığımızda toplumun genel eğrisinden biraz düşük olduğunu görüyoruz. Bunu genel ortalama ama özellikle ilkokul, ortaokul için söylüyorum. Öğretmenlerimizin özgüveni var '1 ayda hallederiz' diyorlar. İlk önce sağlam kişilik.
Bir ekibimiz var sürekli raporlar hazırlıyorlar. Bunları paylaşıyoruz. Türkiye'de işin sağlık kısmı sosyolojisinin yanında ikinci planda gibi görünüyor. Siz meseleye sosyolojik olarak nasıl bakıyorsanız sağlığı da öyle yorumlamaya başlıyorsunuz. Siz eğer toplumsal olayları yorumlamayla ilgili ideolojik anlayışa sahipseniz, sağlıkla ilgili verileri de o ideolojik açıdan değerlendirirsiniz. Türkiye'nin sosyolojisinde bir farklılık var. Düğün, bayram, cenaze vs. Güney Amerika, Akdeniz kuşağına baktığınızda karşılaştırılabilir ülkelere baktığınızda Türkiye çok koruyucu davranıyor. Biz Türkiye'nin sosyolojisini de dikkate alarak, mevcut durumu sağlık açısından dikkate alarak yaklaşımımızı sürdürmeye çalışıyoruz.
BURSLULUK VE AKS SINAVLARI ERTELENDİ
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
Bakan Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının d urumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz."