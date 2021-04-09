Türk Polis Teşkilatının 176. Yılı kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da kutlanıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 176.yıldönümü nedeniyle Emniyet teşkilatından bir heyeti kabul ederek Polis teşkilatının 176.yılını kutlayıp "Ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapan polislere "Allah ayağınıza taş değmesin" dedi.



Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 176. Yıl Dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet personelleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret gerçekleştirdi.



İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, Eğitim Şube Müdürü Neslihan Türkün Alpay ve emniyet personelleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.



Vali Yerlikaya Polis teşkilatının 176.yıldönümü için ziyarete gelen heyetin Polis haftasını kutlayıp çiçek hediye ederek , "Türk Polis Teşkilatı'nın 176.yılında ülkemizin huzur ve güvenliği için canı pahasına çalışan polislerimizin gazi ve emekli emniyet mensuplarımızın Polis haftasını kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.