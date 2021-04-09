Türk Polisi 'en'lerin teşkilatı! Türk Polis Teşkilatı 176. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümünü kutlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Soylu, "Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan Türk polis Teşkilatı, bu ülkenin, bu milletin gururu, bu coğrafyanın umududur" dedi. Soylu Türk Polis Teşkilatı'nın "en"lerin teşkilatı olduğu vurguladı.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Soylu, polislerin üzerlerinde taşıdıkları emanetin sorumluluğu yüksek ve gereğini yerine getirmesi kolay olmayan bir emanet olduğunu belirtti. Bakan Soylu, zor bir coğrafyada 176 yıldır kurum kültürünü yaşatmanın ve çok sayıda hasmı bulunan bir millete hizmet etmenin kolay olmadığını söyledi.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI DÜNYA STANDARTLARINDA



Türk Polis Teşkilatının dünya standartlarında olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Türk Polis Teşkilatı, dünya standartlarını yakalamış, teknoloji ve bilgi birikimi, personel ve teknik kapasitesi ile dünyanın en gelişmiş ülkelerinin teşkilatlarıyla en azından aynı, pek çoğundan da yüksek seviyededir. Kapasitemizi yabancı televizyon dizi ve filmlerine bakarak lütfen kimse ölçmesin. Bizim kriminal laboratuvarımız, bizim balistik inceleme kapasitemiz, orada kullandığımız teknolojimiz dünya standartlarındadır. Biz özel harekatçılarımızı, dünyada 3 ülkede bulunan 3 boyutlu Sanal Taktik Eğitim Merkezimizde eğitiyoruz. İnsansız hava araçları teknolojisini de yine Emniyet bünyesinde pek çok alanda hem de çok yüksek başarı ile kullanıyoruz. Trafik denetimlerinden kaçakçılık takibine kadar, dünyanın en ciddi uyuşturucu rotalarından birinde çalışıyor ve Avrupa'nın tamamında yakalananın iki katı kadar uyuşturucu yakalıyoruz. Bunu elbette ki yüksek bir beşeri, aynı zamanda bugün ulaştığımız teknik kapasite ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

"ONUR DUYACAĞIMIZ, GURUR DUYABİLECEĞİMİZ BİR TEŞKİLATIMIZ VAR"



Terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede, yanı başında istikrarsızlık ve göç baskısı olan bir coğrafyada, ciddi bir istihbarat desteği ile hep birlikte önemli başarılar elde edildiğini vurgulayan Soylu, "Elektronik denetleme ve kamere sistemlerimiz, bunların entegrasyonu, bunları kullanacak personeli yetiştirmemiz, hatta narkotik ve bomba imha köpeklerinin eğitimine varıncaya kadar sürekli kendi kendisini yenileme kapasitesine sahip olan, sürekli kapasitesini genişleten ve bu tehdit coğrafya ve yüzyılında ülkemizin huzur ve güvenliğini temin eden köklü bir teşkilatımız, onur duyacağımız, gurur duyabileceğimiz bir teşkilatımız var" diye konuştu.

"POLİS BU ÜLKENİN, MİLLETİN GURURU"



Türk Polis Teşkilatının başarılarıyla kendilerini onurlandırdığını ifade eden Soylu, şunları kaydetti: "Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan, geceleri milletimizin huzur içerisinde evinde uyumasını temin eden, demokrasinin önünde, arkasında çelik zırh gibi duran ve onu koruyup kollayan, aynı zamanda milletimize, medeniyetimize içerden ve dışardan kem gözle bakanlara fırsat tanımayan Türk Polis Teşkilatı, bu ülkenin bu milletin gururu, bu coğrafyanın umududur. Üzerine eğilip de başaramayacağı hiçbir şey olmayan bir teşkilattır bizim teşkilatımız.

En iyi atıcılık, en iyi istihbarat, en iyi pilotluk, en güvenli denetimleri gerçekleştirebilme kabiliyetine sahiptir. Bizim polis teşkilatımız 'en'lerin teşkilatıdır. Bu başarılarınız sadece birlikte mesai yaptığımız bizleri onur ve gurura taşımıyor aynı zamanda büyük Türk milletini de onurlandırıyor ve gururlandırıyor. İyi ki varsın Türk Polis Teşkilatı." dedi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, polis teşkilatının 176 yıldır milletin huzuru ve güvenliği, devletin bekası için yurdun her köşesinde canla başla mücadele ettiğini söyledi. Polis teşkilatının tarihin en güçlü dönemini yaşadığını belirten Aktaş, sahip olduğu nitelikli personel, teknik kapasite ve yüksek moral, motivasyon ile tarihinin zirve noktasını yakaladığını kaydetti. Bunun sahadaki olumlu yansımalarına dikkati çeken Aktaş, seviyeyi daha da yukarılara çıkarma gayretinde olacaklarını vurguladı.