Van Gölü'nde bir teknede 20 sığınmacı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü bölgesinde devriye görevi yapan Ahlat Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, gölde şüphelendikleri tekneyi kontrol etti.

Teknede, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 17 Afganistan, bir Pakistan ve iki Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere, "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan 94 bin 920 lira idari para cezası uygulandı.

İşlemlerin ardından göçmenler, Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecek.