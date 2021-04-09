Zap Suyu'na düştü dedikleri 9 yaşındaki Hamza’nın silahlı yeni görüntüleri ortayı çıktı

Bizde okulda olması gerektiğinden dolayı hemen okula gittik. Okulun önüne gittim siyah bir araç orada duruyordu. Aracın içindekilere, oğlum nerede diye sordum, bize cevap vermediler. Sonra hızla oradan ayrıldılar. Bize daha sonra Zap Suyu'nda boğulduğunu söylediler. Babası oğlumu ararken, Hamza'yı bir araç içinde gördü. Eşim 'Hamza' diye araca yürüdü, ancak o araç hızla uzaklaştı. Bir daha Hamza'yı göremedik. Oğlumun son fotoğrafları geldi, eline silah vermişler. Terör örgütü PKK'nın tüm kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Oğlumu onlardan alana kadar mücadele edeceğim."