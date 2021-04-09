Zap Suyu'na düştü dedikleri 9 yaşındaki Hamza’nın silahlı yeni görüntüleri ortayı çıktı

Hakkâri'nin merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde 9 Mart 2016'da 9 yaşındayken kaybolan ve "Zap Suyu'nda boğuldu" denilen Hamza Adıyaman'ın ailesi, bir süre sonra çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrenmişti.
Çocuklarını almak için her kapıyı çalan ancak Hamza'yı terörün elinden kurtaramayan Adıyaman ailesi, önce Diyarbakır'daki eyleme ardından Van'da annelerin evlat nöbetine katıldı. Şuanda 14 yaşında olan Hamza Adıyaman'ın PKK kıyafetli ve elinde silah olan son görüntüleri ailesine gönderildi.
PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi
Elinde oğlunun son görüntüleri ile terör örgütü PKK'ya tepki gösteren anne Rukeyta Adıyaman, oğlu Hamza'nın nasıl kaçırıldığını ise şöyle anlattı: "Hamza'nın arkadaşları eve gelip o'nu sordular.
Bizde okulda olması gerektiğinden dolayı hemen okula gittik. Okulun önüne gittim siyah bir araç orada duruyordu. Aracın içindekilere, oğlum nerede diye sordum, bize cevap vermediler. Sonra hızla oradan ayrıldılar. Bize daha sonra Zap Suyu'nda boğulduğunu söylediler. Babası oğlumu ararken, Hamza'yı bir araç içinde gördü. Eşim 'Hamza' diye araca yürüdü, ancak o araç hızla uzaklaştı. Bir daha Hamza'yı göremedik. Oğlumun son fotoğrafları geldi, eline silah vermişler. Terör örgütü PKK'nın tüm kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Oğlumu onlardan alana kadar mücadele edeceğim."