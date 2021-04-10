Avrupa’nın faşistlerine selam duranlar, milletin adamını yargılayamaz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ziyaretiyle ilgili protokol koltuğu polemiğini aslı astarı olmayan yalanlarla Türkiye düşmanlığına çevirmeye çalışanlardan biri de İtalya Başbakanı Mario Draghi. İtalya Başbakanı hadsizlikte o kadar ileri gitti ki Başkan Erdoğan'a yönelik küstahlığa varan sözler sarf etti. Draghi'ye siyasilerden tepki yağdı.İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın çirkin sözlerini ret ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür.Hayatı boyunca ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının teveccühü ile kazanan Cumhurbaşkanımız'dan özür dilemeli.Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın.Hadsiz ifadeleri kendisine iade ediyoruz.Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz.Haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz.İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hâlâ demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hâlâ demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar.Milletin adamı hakkında mesnetsiz konuşan Draghi'yi kınıyoruz."Dünya 5'ten büyüktür" söylemiyle sömürgeci zihniyeti gün yüzüne çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeleri kınıyorum.Faşizmi icat eden İtalya'nın 'atanmış' başbakanından alacağımız bir demokrasi dersi yok. Sığınmacıları ölüme terk eden İtalyan yöneticilerin ise Türkiye'den alacağı büyük insanlık dersleri var.