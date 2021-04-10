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Giriş Tarihi: 11.4.2021 00:08 Son Güncelleme: 11.4.2021 00:11

Bakan Soylu ve Vali Şahin 'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi

İHA
Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi

'da yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma meydana gelen 8 katlı Açelya Apartmanının kontrollü yıkımına başlandı.  ve Ankara Valisi , çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Soylu, kendisine mağdur olduğunu söyleyen bir kadına ise "Devlet kimseyi mağdur etmez" diyerek cevap verdi.

Ankara'da yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma meydana gelen 8 katlı Açelya Apartmanının kontrollü yıkımına başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Açelya Apartmanındaki yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

"DEVLET KİMSEYİ MAĞDUR ETMEZ"

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra vatandaşlar ile konuşan Soylu, bir kadının kendisine mağdur olduğunu söylemesi üzerine "Devlet kimseyi mağdur etmez" dedi.

SOYLU, GÖREVLİ POLİSLERİN POLİS GÜNÜNÜ KUTLADI

Yıkım alanında görev yapan polislerle de konuşan Soylu, görevli polislerin Polis Gününü kutladı. Daha sonra Türk Kızılay ekipleriyle fotoğraf çektiren Bakan Soylu, alandan ayrıldı.

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NE OLDU?

Ankara'da, yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma meydana gelen 8 katlı Açelya Apartmanı ve çevresindeki 20 bina çökme riskine karşı tahliye edildi. Güvenlik önlemlerinin alınması ardından Açelya Apartmanının kontrollü yıkımına başlandı.

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Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi
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