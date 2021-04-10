Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi

Ankara'da yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma meydana gelen 8 katlı Açelya Apartmanının kontrollü yıkımına başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Açelya Apartmanındaki yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.
"DEVLET KİMSEYİ MAĞDUR ETMEZ"
Yetkililerden bilgi aldıktan sonra vatandaşlar ile konuşan Soylu, bir kadının kendisine mağdur olduğunu söylemesi üzerine "Devlet kimseyi mağdur etmez" dedi.
SOYLU, GÖREVLİ POLİSLERİN POLİS GÜNÜNÜ KUTLADI
Yıkım alanında görev yapan polislerle de konuşan Soylu, görevli polislerin Polis Gününü kutladı. Daha sonra Türk Kızılay ekipleriyle fotoğraf çektiren Bakan Soylu, alandan ayrıldı.