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Giriş Tarihi: 10.4.2021 14:43

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine olan sınırda taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine olan Şanlıurfa sınırda taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada;

"Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi"denildi.

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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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