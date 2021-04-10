Başkan Erdoğan'dan Etnospor Forumu'na video mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etnospor Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, Etnospor Forumu'na katılanlara şükranlarını sunduğunu belirtti, "Salgınla birlikte sadece sağlığın değil, sağlıklı hayatın değil, dayanışmanın, paylaşmanın ve geleneksel değerlerin de önemini gördük. Bu süreçte, din, dil, ırk fark etmeksizin, hepimizin kaderinin ve kederinin ortak olduğunu bir kez daha anladık." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ETNOSPOR FORUMU'NA VİDEO MESAJ

Başkan Erdoğan'ın video mesajından öne çıkan mesajlar şöyle:

Dünyanın farklı köşelerinden foruma çevrimiçi olarak katkı sunan, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir forumun tertip edilmesini son derce olumlu buluyorum.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Forumu'na mesaj

Salgınla birlikte sadece sağlığın değil, sağlıklı hayatın değil, dayanışmanın, paylaşmanın ve geleneksel değerlerin de önemini gördük. Bu süreçte, din, dil, ırk fark etmeksizin, hepimizin kaderinin ve kederinin ortak olduğunu bir kez daha anladık.

"BİZLERE DESTEK OLACAK YOL GÖSTERECEKTİR"

Salgın ülkeler arasındaki adaletsizliklerin yanı sıra tek tipçi, dayatmacı kültürün açmazlarını da ortaya koymuştur. Geleneksel değerleri hor ve hakir gören hakim zihniyet salgının yol açtığı sorunları derinleştirmiştir.

Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada geleneksel spor dalları ile bu sporların temsil ettiği kültür ve değerlerin daha fazla öne çıkacağına inanıyorum. Son 1 yılda ülkemiz gençlerinin spora ve ata sporlarına ilgisinin arttığına şahit oluyoruz.

Bu çabaları desteklemekte kararlıyız. Bu önemli forum kapsamında yapılacak tartışmalar bizlere destek olacak, yol gösterecektir.