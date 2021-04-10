Başkan Erdoğan'ın baş döndüren 24 saati

Başkan Erdoğan ilk olarak Vahdettin Köşkünde Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti. Heyette bulunan Voleybol Takımı Baş antrenörü Nedim Özbey İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşmuştu.

ÇİTFÇİLERE MÜJDE

Başkan Erdoğan son 24 saat içerisinde pandemi nedeniyle zor günler yaşayan Çiftçinin elindeki Patates, Soğan ve Çeltik'in Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla satın alınıp vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı müjdesini de verdi.. Zor günler yaşayan çiftçilerin Erdoğan'a teşekkürü gecikmedi.

UKRAYNA İLE TARİHİ GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan'ın son 24 saatlik yoğun programında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Huber Köşkünde görüşmede vardı. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısı ile yapılan ikili anlaşmalarda imzalandı.

Son 24 saate oldukça yoğun program sığdıran Başkan Erdoğan'ın temposu baş döndürdü.