Bir normalleşme adımı da Meclis'ten

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,Türkiye'nin Parlamenter diplomasi atağı ile ülkelerle ilişkilerde yeni döneme girdiği bugünlerde, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali el-Gebaly nezdinde Mısır halkına başsağlığı diledi.

Konuya yönelik açıklama TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nce yapıldı. Koordinatörlük açıklamasında, Meclis Başkanı Şentop'un, el-Gebaly'ye bir taziye mesajı gönderdiğini kaydetti.

Şentop mesajında, "Mısır'ın Suhac vilayeti Tahta bölgesinde meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını üzüntü ile öğrendim. Şahsınızda Mısır halkına başsağlığı dileklerimi sunuyor, kazada vefat edenlere Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle zatıalinize sıhhat ve huzur temennilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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