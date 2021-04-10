BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Bozkır, beraberindeki BM yetkilileriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Bükülmez Karakolu'nu ziyaret etti.

Ardından Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ne giden Bozkır, Kaymakam Bülent Uygur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradaki meslek edindirme kurslarında inceleme yapan Bozkır, Türk Kızılay Çocuk Dostu Alanı'nda Suriyeli yetimlerle bir süre sohbet edip onlara çeşitli hediyeler verdi.

Altınözü Kültür Merkezi'ni de ziyaret eden Bozkır, kurslarla ilgili de bilgi aldı.

Bozkır'a ziyaretlerinde, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz de eşlik etti.