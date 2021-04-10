‘Bu kutlu mücadeleye katılmak heyecan verici’

2019'daki seçim çalışmaları sırasında İstanbul'un Pendik ilçesinde AK Parti için gönüllü olarak broşür dağıtırken Mine Koraş'ın çirkin aşağılamalarına maruz kalan ve buna rağmen saygısını bozmayan Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Özoğul, Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın özel kalem müdür yardımcılığı görevini yürütecek. SABAH'a konuşan Özoğul, "Yıllarca partimizin teşkilatlarında hizmet etmiş bir genç olarak genel merkezimizde çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü mücadeleye bir nebze de olsa katkı sunacak olmam beni ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Bu fırsatın sunulmasından dolayı müteşekkirim. Elimden geleni yapıp partimize faydalı olmaya çalışacağım" dedi.