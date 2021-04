Cennet ve Kübra'nın anneleri: Vatan-bayrak sevdası olmayan polislik yapamaz

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hainlerin Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı bombalaması sırasında dört yakın arkadaş olan Cennet Yiğit, Kübra Doğanay, Seher Yaşar, Gülşah Güler şehit düşmüştü. Vatan sevdalısı genç polislerden komiser yardımcıları Cennet Yiğit ile Kübra Doğanay'ın anneleri, polis teşkilatının kuruluşunun 176'ncı yıldönümü olan 10 Nisan'da başlayan Polis Haftası nedeniyle duygularını SABAH'a anlattı.Vatan-bayrak sevdası olmayan polislik yapamaz. Birileri mutlaka bu vatanı koruyacak. Çünkü etrafımız hainlerle dolu. Benim kızım, başkasının oğlu vatanı korumazsa kim bizi düşünecek? Benim kızım vatanına ve mesleğine aşıktı. Bütün şehit ailelerine Allah sabır versin. Bu meslekte olan her bir vatan evladı mesleğini severek yapsın, işleri çok zor ve kutsal. Görev başında olanların Allah yardımcıları olsun. Cennet resim öğretmeniydi, polislik sevdası ile öğretmenlik yerine polisliği tercih etti. 'Özel harekât daha çok hoşuma gidiyor' dedi ve özel harekâta geçti. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın.Rabbim hiçbir asker ve polisimizin ayaklarına taş değdirmesin. Kübra İstanbul Marmara Güzel Sanatlar İç Mimarlık mezunuydu. Vatanına aşıktı. İnsanlara yardım etmeyi, dertlerine derman olmayı çok severdi. Bu yüzden kutsal polislik mesleğini seçti. Kızım 8 ay görev yapabildi. Çok başarılıydı, durduğu yerde durmuyordu. Pilot olmak istiyordu. İngilizce kitap setleri almıştı, hazırlanıyordu. Hayali Doğu'da görev yapmaktı. Doğuda dağa kaçırılan asker ve polise düşman olarak yetiştirilen çocuklara çok üzülürdü. 'Onların beyni yıkanıyor. Onları devlete güvenen, asker ve polisini seven bireyler olarak yetiştirelim. Doğru yola yöneltelim' diyordu.Evladını kaybetmeyen her bildiriyi yayınlar. Kendi evlatlarını kaybetseler böyle bildiri yayınlayabilirler mi acaba? Başkasının evladını harcamak kolay geliyor. Hepimiz aynı gemide değil miyiz? Biz askerleri seviyoruz. Onlar gerçek asker, gerçek vatansever olsa bu bildiriyi yayınlamazlardı. Kimse bu vatanı satamaz104 emekli amiralin imzaladığı bildiriyi duydum ve çok üzüldüm. 'Yine boş durmayacaklar herhalde' dedim. Tuzakları ayaklarına dolansın. Kendi açtıkları kuyuya düşsünler. Rabbim bir daha ülkemize 15 Temmuz yaşatmasın. Kimsenin canı yanmasın. Ülkemizi bölmeye çalışanları Allah kahretsin.Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan iki genç kızdan Kübra Doğanay, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü, Cennet Yiğit ise Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Başarılı iki genç kız, okudukları bölümlere rağmen gönüllerini polislik mesleğine kaptırdı. Her ikisi de özel harekât polisi olan Yiğit ve Doğanay'ın hayallerindeki mesleği sürdürmelerine FETÖ'cü hainlerin attığı bombalar engel oldu. Aileleri evlat hasretini mezarları başında gideriyor.