Çirkin, ruhsuz kimliksiz yapılar yerine yatay mimari

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası eşi Emine Erdoğan'la birlikte Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan kurdele kesimi öncesi yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Dönem mimarisinin en nadide eserlerinden biri olan bu müzeyi ülkemize kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gönül isterdi ki tüm eserleri ile bu mirası yaşatabilseydik. Maalesef ülkemizde bir dönem ecdat mirasına çok hoyrat davranılmış, nice güzel eserler yerle yeksan edilmiştir. Bu konuda büyük çaba sarf ettik. Dolmabahçe'deki harap haldeki binaları restore ederek önce Başbakanlık, şimdi de Cumhurbaşkanlığı için kullanıyoruz. Beylerbeyi Sarayı takibimizle Meclis Başkanlığı tarafından restore edildi. Büyük bir vefasızlıkla harabeye dönen Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nü restore ederek ülkemizin sembollerinden biri haline dönüştürdük. Huber Köşkü ile tamamen yıkılmış olan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nü de yeniden ayağa kaldırdık. Amacımız tüm bu mekânların sağlıklı ve hızlı şekilde restore edilmeleri ve yeni yapılan binaların da Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yarınlara taşımak ve modern mimari yorumlarla inşasını temin etmek. Ülkemize uzunca bir süredir hâkim olan çirkin, ruhsuz, kimliksiz yapı inşası dönemini sona erdirerek, gelenek ile geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatmayı hedefliyoruz. Yatay mimariyi yaygınlaştırmak suretiyle Türkiye'nin çehresini orta ve uzun vadede tamamen değiştireceğimize inanıyoruz. Kendi mimarinize sahip çıkmazsanız, kendinizi gecekonduların, çirkin betonarme binaların arasında bulursunuz.: Artık pek çok şehrimizde sadece kamunun değil kişilerin ve özel sektörün de projelerini aynı anlayışla sürdürdüğünü görüyoruz. Son asırda arka arkaya maruz kaldığımız çöküntüler bizi beka mücadelesine öylesine yoğunlaştırdı ki kültür-sanat gibi diğer alanlara yeteri kadar zaman ayıramadık. Kültür-sanatta sadece kopya çeken durumunda kalarak özgürlüğümüzden uzaklaştık. Tek parti döneminde kültürel alanda tamamen taklitçi, baskıcı, değerleri ile kavgalı bir zihniyetin esiri olduk. Kendi edebiyatınızı, müziğinizi üretemezseniz küresel dalgaların içinde kaybolur gidersiniz. Türkiye tüm bu felaketleri yaşamış bir ülkedir. Bir süredir dile getirdiğimiz aile, eğitim ve kültür merkezli bir anlayışla medeniyet hedefimizi devralma hedefimizin gerisinde bu tespit yatıyor. Aile ile temeli güçlendirilmemiş; eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültürsanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir, nobranlıktır, bataklıktır. İrfan ve hikmetle yoğurarak hayata geçireceğimiz atılımlarla, ülkemizi bu tehdidin yörüngesinden çıkartmakta kararlıyız.Beykoz Cam ve Billur Müzesi adını Osmanlı döneminde bu semtte kurulan Beykoz Cam ve Billurat Fabrika-i Hümâyûnu'ndan alıyor. Müzenin tarihî binası, Abraham Paşa tarafından inşa ettirildi. Abraham Paşa, 19'uncu yüzyılda Beykoz'da bulunan araziyi köşkler, kuşhaneler, havuzlar, tiyatro binası ve ahır yaptırdı. Söz konusu yapılardan günümüze kalan ahır binası, Millî Saraylar tarafından 3 yıl süren restorasyon çalışmalarıyla ihya edildi. 'U' planlı taş yapı, Türkiye'nin ilk ve en zengin cam müzesi haline getirildi. Memlük kandilleri, Osmanlı revzenleri, Avrupa camları, Cam Bahçe ve Sultan II. Mahmud'un renkli camlarla bezeli saltanat arabası sergilenen eserlerden sadece birkaçı. Müzede kütüphane ve çocuk atölyesi de yer alıyor.Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a bir kutlama mesajı gönderdi. "Emniyet teşkilatımız terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında güvenlik ve huzurun korunmasında önemli görevler üstlenmekte, gece-gündüz büyük fedakârlık, cesaret ve kahramanlıkla çalışmaktadır" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Emniyet mensuplarımızın görevlerini ifa ederken en büyük gücü, halkımızın güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife şuurudur. Koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede de Emniyet Teşkilatımız yine en ön safta yer almıştır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan tüm polislerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ANKARABaşkan Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.