Van'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 25'e yükseldi. Birçok ailenin evladına kavuşması ile umutlanan 3 aile daha Van'daki eyleme katıldı.2015'te kızı kandırılarak dağa kaçırılan baba Musa Abalı, "Kızımın dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu gördüğüm için eyleme katılma kararı aldım. Kızımı okuldayken pikniğe götürme bahanesiyle kandırıp kaçırdılar. Çocuğum böbrek hastası. Ailece perişanız. Kızıma kavuşmak için buradayım. Ona sesleniyorum, bu işin sonu yok, çık gel" diye konuştu. Ağrı'nın Patnos ilçesinden gelen Ekrem Atmaca da 2015'te dağa kaçırılan kardeşine kavuşmak için eyleme katıldığını belirterek, "Tek istediğimiz çocuklarımızın sağ salim evlerine dönmesi. Bu nedenle sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Diyarbakır'daki eyleme 5 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Baran için katılan Solmaz Öğrünç ise, oğlunun kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı çalan partinin kapısındayız. Bizim evlatlarımızı çalıp, PKK'ya götürdüler" dedi.Van'ın Başkale ilçesinden gelerek eyleme katılan Medine Adıyaman, dağa kaçırılan oğlundan 7 yıldır haber alamadığını belirterek, "Çocuğum henüz 13 yaşındayken bizden koparıldı. Onu kandırdılar. Allah bize bu acıyı yaşatanları kahretsin. Çocuklarımızı, ciğerimizi bizden aldılar. Onlara kavuşma ümidiyle buraya geldik. İnşallah çocuklarımıza kavuşuruz" dedi.