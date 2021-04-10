Çorum’da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 1’i ağır 5 yaralı

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kaza, Çorum-Osmancık kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 19 BS 219 plakalı Citroen Berlingo marka hafif ticari araç ile 19 BS 026 plakalı Ford Connect marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.