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Giriş Tarihi: 11.4.2021 02:02 Son Güncelleme: 11.4.2021 02:04

’da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 1’i ağır 5 yaralı

Çorum’da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 1’i ağır 5 yaralı

'da dün akşam saatlerinde korkunç bir meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'dan gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kaza, Çorum-Osmancık kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 19 BS 219 plakalı Citroen Berlingo marka hafif ticari araç ile 19 BS 026 plakalı Ford Connect marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken araçlardaki Vural Ö. (19), Tunahan D. (19), Ramazan T. (30) ve Ferhat A. (31), 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralılardan durumu ağır olan Ferhat A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan Çorum-Osmancık kara yolu kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum’da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 1’i ağır 5 yaralı
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