Daha önce HDP'ye destek verdiler, hizmeti görünce AK Parti'ye geçtiler

20 yıl boyunca yapılmayan hizmetlerin son iki yılda AK Partili Başkan Hüseyin Beyoğlu tarafından yerine getirildiğini belirten vatandaşlar,"Bugüne kadar görmediğimiz hizmetleri gördük. Bundan etkilenerek AK Parti'ye geçtik " ifadelerini kullandılar.

DAHA ÖNCE HDP'YE DESTEK VERİYORDU

AK Partili belediyenin 20 yılda yapılamayan hizmetleri iki yıla sığdırması bugüne kadar HDP'ye destek veren Karacadağ eteklerindeki bir mahallede 1000 kişinin AK Parti'ye geçmesini sağladı.

Mahalle sakinlerinin daveti üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, AK Parti ilçe başkanları,çevredeki mahalle lerin muhtarları ve vatandaşların katılımı ile mahallede etkinlik düzenlendi.

"İLK KEZ BU KADAR HİZMET GÖRDÜK"

Ortaören Mahalle Muhtarı Edip Öztürk , ilk kez bu kadar fazla hizmet gördüklerini, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun tüm sorun ve taleplerini çözerek mahalleyi yaşanılabilir bir noktaya getirdiğini ifade ederek insanca yaşama imkanına kavuşan mahalle halkının bundan çok memnun olduğunu kaydetti.

Daha önce HDP'ye destek verdiklerini anlatan vatandaşlar yapılan hizmetlerden memnun kaldıkları için AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını vurgulayarak buna vesile olan Başkanı Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

AYDIN :"HİZMET FARKI HALKTA KARŞILIK BULDU"

Renkli geçen etkinlikte konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun halkın her kesimine ve ilçenin her karışına dokunan hizmetleriyle fark yarattığını ifade ederek ilçe tarihinde ilk kez böyle hizmetleri gören halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini anlattı. Aydın, partiye katılma kararı alan vatandaşları tebrik etti.

"AYRIM YAPMADAN HERKESE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ "

Vatandaşların hak ettiği hizmetlere ulaşmasını sağlamak için hiç bir ayrım yapmadan tüm enerjilerini sarf ederek mübadele ettiklerini belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Böyle bir karar alan kardeşlerimizi tebrik ediyorum.20 yıl boyunca hizmet alamayan ilçemizin her tarafına kısa zamanda hizmet rekoru kırarak milletimizin sevgisini kazanmamızı nasip eden rabbime şükürler olsun.



Milletimizin kaynaklarını milletimize hizmet ederek yerinde değerlendirince bu güzellikler yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasını esas alıyoruz. Bundan sonra da ilk günkü heyecan ve aşk ile hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.