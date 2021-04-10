Destansı mücadele 101 yaşında

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş etkinliklerinde yoğun ilginin gösterildiği Şanlı Destanın Müzikalinin ardından konuşan Başkan Beyazgül " Destansı mücadele tarihe 'Şanlı' harflerle kazımıştır" dedi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.Urfalıların 1920 yılında gösterdiği haklı mücadelede kullanılan silah ve teçhizatlar sergilendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, kurtuluş savaşında kullanılan ve günümüze kadar muhafaza edilen silah ve teçhizatları yakından inceledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindekiler daha sonra Kum sanatı gösterisi ile Kurtuluş müzikaline katıldı. Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 101. Yılında sergilenen kum sanatı gösterisi büyük alkış aldı. Kum sanatı gösterisinin ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi 1920 yılında savaş kararının alındığı geceyi canlandırdı. Sıra gecesi ekibi ile canlandırılan gösteride vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Vatandaşları 1920 yılına götüren gösteride büyük beğeni topladı.Şanlı destanın 101. Yılını pandemi kurallarına uygun bir şekilde çeşitli etkinliklerle kutladıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül:" Şanlıurfa'nın 11 Nisan 1920'de işgalci güçlere karşı destansı mücadelesini aktararak bu millet bir rükûda eğilir bir tek secdede diz çöker" diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ise konuşmasına Urfa Kurtuluş Türkü'sünden bir dörtlük okuyarak Şanlıurfa'nın Kurtuluş mücadelesinin anlam ve önemine değindi.1920 yılında dedesinin de mücadelede önemli rol oynadığını anlatan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal:"Birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa halkının her türlü işgalci güçlere karşı mücadelesinin devam edecek" dedi.

11 Nisan 1920 yılında Urfalıların Fransız işgaline karşı göstermiş olduğu kahramanlık etkinliklerle anlatılıyor. Fransız komutasındaki birliklere karşı 12'ler grubu olarak mücadele eden Urfalılar, 1920 yılında Fransız işgalinde olan Urfa'yı kurtararak kahramanlık destanı yazdı. 11 Nisan 1920 yılında gösterilen kahramanlık mücadelesi ile Urfa, kendi kendini kurtaran şehir olarak anıldı. Şanlıurfa'ya Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanca mücadeleden dolayı 22 Haziran 1984 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Şanlı' unvanı verildi.Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eşi Betül Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.