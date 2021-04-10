EDP İzmir ve Milli İrade Platformu’ndan 104 generale tepki

EDP İzmir ve Milli İrade Platformu İzmir'in tüm ilçelerinde 104 generalin ifade özgürlüğü kisvesi altında milletin iradesine saldıran bildirisine tepki göstererek basın açıklaması düzenledi.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış. Kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dâhili ve harid düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır.

15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar! Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz. Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dâhili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki biz gerektiğinde "Bin gider Bir döneriz ama zaferle döneriz."