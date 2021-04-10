Eğitim uçağı düştü iki pilot sağ kurtuldu

İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 eğitim uçağı, dün saat 10.40 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça ilçesi Orak Adasıİngiliz Burnu açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı.Uçaktaki pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, Sahil Güvenlik ekipleri ile çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılarak sahile çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kendir ve Eryılmaz, Foça Komando Okulu'ndaki pistten havalanan ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü, ihbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını belirterek, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır" dedi. Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini de söyledi.Uçağın düşüşüne tanık olan ve pilotları denizden alarak sahile ulaştıran balıkçı Latif Beytorun, o anları şöyle anlattı: "Uçak üstümüze doğru gelirken son anda kırdı. Yoksa üstümüze düşecekti. Sonra bir paraşüt açıldı. Arkadaşımla uçağın yanına giderken Sahil Güvenliği aradık. Uçağın içinde bir pilot vardı, onu çıkardık. İkinci pilotun yanına giderken sahil güvenlik botu geldi. İki pilotu da sahile çıkardık. Çok şükür ikisi de iyi."Uçağın denize düştüğünü görenlerden İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Fuat Karakuyu ise, "Mahallemde çalışma yaptığım sırada keşif uçaklarının geçtiğini gördüm. O sırada denizin üzerinden bir ses geldi. Bir paraşüt denize süzülüyordu. Balıkçı arkadaşlar, iki pilotu da denizden çıkardı. Sahil Güvenlik ile birlikte kıyıya getirdiler" dedi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise konuyla ilgili inceleme başlatıldığı, uçağın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığının tespit edildiği belirtildi.Konya'da düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (34) annesi Nuray Gençcelep'in uçuşu izlemeye gelmek istediği ancak pilotun 'Bugün gelme anne' dediği ortaya çıktı. Eşinin kazadan 10 gün önce Trabzon'dan Konya'ya gittiğini anlatan acılı baba Mehmet Gençcelep, "Annesi hastaydı. Hastane kontrolünden çıkınca oğlum bana 'Baba, annemi yolla yanıma gelsin' dedi. Hiç bekletmedim evladımı. Annesini istedi diye hemen yolladım. İyi ki de gitmiş annesi. Kazadan bir gün önce annesine 'Anne gösterim var, oğlum Kayra'yı da al gel gösterimi izleyin' demiş. Annesi izlemiş gösteriyi. Kaza günü de annesi tekrar izlemek istemiş. Ama oğlum, 'Yok anne, bugün gelme' demiş. Sanki anlamış gibi olacakları" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Mersin'de otobüs kazasında şehit olan Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençcelep, Akdal, Çakır ve Keser ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. ANKARA