Yerli koronavirüs ilacı için müjdeli haber! Piyasaya çıkacağı tarih belli oldu

"YIL SONUNA KADAR TAMAMLAYIP, SUNMAYI PLANLIYORUZ"

İlaca herkesin erişebileceğini aktaran Ünal, "Bu ilaç çok ucuz, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla sentezleniyor. Bu ilaç etkili olursa milyonlarca kutu üretecek şekilde hem ülkemize hem dünyaya sunmuş olacağız... Yıl sonuna kadar tamamlayıp insanlığın kullanımına sunmayı hedefliyoruz" dedi.