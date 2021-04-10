FETÖ’nün kadim abisine 17 yıl hapis

FETÖ'nün sözde "Kadim abisi" ve "İrşatçısı" Yusuf Bekmezci, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklu yargılandığı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar duruşmasına çıktı. FETÖ'nün ilk mütevelli grubunda yer aldığı ve elebaşı Fetullah Gülen'in "Hayır" diyemediği tek kişi olduğu iddia edilen Bekmezci, eğitim işlerinin idari heyetinde bulunduğunu ve Kazakistan'da da okul açma işleriyle uğraştığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi ve beraatini istedi. Avukatları ise Yusuf Bekmezci'nin Alzheimer hastası olduğunu ve kararı dahi anlamayacağını iddia ederek, tahliyesini ve beraatini talep etti. Davayı sonuçlandıran mahkeme, Yusuf Bekmezci'yi "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluğunun devamına karar verdi.