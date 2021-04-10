FETÖ’ye operasyon: 41 gözaltı

Fetullahçı terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar sürüyor.* Çanakkale'de FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, biri yazı işleri müdürü, biri icra müdürü, biri eski cezaevi müdürü, biri destek hizmetleri müdürü, 3'ü infaz koruma memuru, 3'ü zabıt katibi, biri mübaşir, biri öğretmen, biri polis, biri teknisyen, biri de hizmetli, 15 şüpheli gözaltına alındı.* Edirne'de ise FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, arasında meslekten ihraç edilen, doktor, kamu görevlisi, müfettiş, avukat ve vergi uzmanlarının da bulunduğu 16 şüpheli, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.* Kocaeli'nde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.* İzmir'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 17 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski imam C. V., saklandığı evde yakalandı.