Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 metre uzunluğunda bir tünelin tespit edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan MSB "Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.İşte MSB'nin paylaşımı:"Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolunda görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.

"TÜNEL KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ"

Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi. Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hâle getirildi."