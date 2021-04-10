İBB Meclisine Kovid-19 arası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kovid-19 tedbirleri kapsamında tatil edildi. Meclis müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda nisan ayı meclisi İBB'nin başvurusu üzerine İstanbul Valiliği'nin onayı ile ileri bir tarihe ertelendiğini belirtildi.



Yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde ve İstanbul'da Covid-19 salgınının seyrinde gelinen noktada, vaka sayılarındaki artışlar ve toplantılara iştirak edecek katılımcı sayıları göz önüne alındığında, hastalığın bulaş riskini artırabileceği, fert ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek, 12.04.2021 Pazartesi günü yapılması ilan edilen Nisan ayı olağan İBB Meclis toplantıları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başvurusu ve İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.



PANDEMİDE ERTELENMİŞTİ



Kovid-19 vakasının ülkemizde görüldüğü Mart 2020 tarihinden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrasında meclislere de ara verilmişti. İBB yönetimi sosyal yardımları artırma kararını alacaklarını belirterek özel izinle Mayıs 2020'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde meclisi olağanüstü gündemle toplamıştı.



İBB yönetimi 11 Mayıs 2020'deki olağanüstü meclis toplantısında 13 gündem maddesi ile gelmişti. 12 maddede iştiraklerle birlikte yaklaşık 12 milyar TL iç ve dış borçlanma talep eden yönetim, pandemide meclisi toplanmaya çağırdığı sosyal yardımları artırma talebine ise tek gündem maddesinde yer vermişti. Mecliste AK Parti ve MHP grubu tarafından alınan kararla sosyal yardim miktarını yüzde 3'ten yüzde 15'e çıkartmıştı. İBB yönetimi son olarak Kasım ayında yapılan 2021 mali bütçesi görüşmelerinde yüzde 15'e çıkartılan sosyal yardım miktarını yüzde 2'ye düşürmüştü.