İHA'lar buldu, F-16'lar vurdu! Eren-10 Operasyonu'na ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Şırnak Domuz Dağı bölgesindeki Eren 10 Operasyonu kapsamında 10 terörist etkisiz hale getirilmişti. Söz konusu operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın sızma girişimlerinin engellediği o anlar saniye saniye kayıt altına alındı. Teröristbaşlarından PKK'lı Fırat Şişman ile birlikte 10 hain düzenlenen operasyonla öldürüldü. PKK'nın sözde Mardin sorumlusu öldürüldü.

Son günlerde peş peşe düzenlenen başarılı operasyonların ardından yurt içindeki terörist sayısı ise 3 binden 300'ün altına indi.

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16 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ SORUMLUSUYDU

En dikkat çekeni o teröristlerden biri Fırat Şişman... O bölgenin yüzde 60'ında sorumluydu. 25 yıldır bölgede terör örgütüyle birlikte hareket ediyordu ve Özgür Gabar kod adını kullanıyordu. Türkiye'de kırsaldaki en üst düzey teröristti. Sözde komuta kademesinin en üst kademesindeydi. 2015'te Hakkari'de 16 askerin şehit olduğu saldırının sorumlusuydu.