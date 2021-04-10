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Haberler Gündem Haberleri İHA'lar buldu, F-16'lar vurdu! Eren-10 Operasyonu'na ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 10.4.2021 18:25 Son Güncelleme: 10.4.2021 18:43

'lar buldu, F-16'lar vurdu! Eren-10 Operasyonu'na ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İHA'lar buldu, F-16'lar vurdu! Eren-10 Operasyonu'na ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu Eren-10 Operasyonu kapsamında 10 terörist etkisiz hale getirilmişti. O operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İnsansız Hava Araçlarının () çektiği görüntülerde, Mehmetçik ile PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anı anbean kaydedildi.

Şırnak Domuz Dağı bölgesindeki Eren 10 Operasyonu kapsamında 10 terörist etkisiz hale getirilmişti. Söz konusu operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın sızma girişimlerinin engellediği o anlar saniye saniye kayıt altına alındı. Teröristbaşlarından PKK'lı Fırat Şişman ile birlikte 10 hain düzenlenen operasyonla öldürüldü. PKK'nın sözde Mardin sorumlusu öldürüldü.

Son günlerde peş peşe düzenlenen başarılı operasyonların ardından yurt içindeki terörist sayısı ise 3 binden 300'ün altına indi.

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16 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ SORUMLUSUYDU

En dikkat çekeni o teröristlerden biri Fırat Şişman... O bölgenin yüzde 60'ında sorumluydu. 25 yıldır bölgede terör örgütüyle birlikte hareket ediyordu ve Özgür Gabar kod adını kullanıyordu. Türkiye'de kırsaldaki en üst düzey teröristti. Sözde komuta kademesinin en üst kademesindeydi. 2015'te Hakkari'de 16 askerin şehit olduğu saldırının sorumlusuydu.

HENÜZ FAALİYETE GEÇEMEDEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bir diğer isim de Zeynep Dayan. Zeynep Dayan da bir hafta önce sözde Şırnak sorumlusu olarak görevlendirilmişti ve henüz faaliyete geçemeden etkisiz hale getirildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eren 5 Operasyonu'ndan yeni görüntüler ortaya çıktı. Burada da Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi. Hasan Mahmudi sözde Mardin sorumlusuydu, 2015 yılında çukur eylemlerine katılmıştı. Şırnak'ta 2 milyon liralık soygun yaptırmıştı. Murat Karayılan'ın koruması olarak görev yapmıştı.

Son 10 günde 16 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam ediyor.

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İHA'lar buldu, F-16'lar vurdu! Eren-10 Operasyonu'na ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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