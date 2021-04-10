İzmir'de PKK/KCK'ya operasyon! 4 şüpheli tutuklandı

SİLAHLI ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTERDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler 6 Nisan tarihinde ise terör örgütünün içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheliyi diğer birimler ile koordineli olarak yapılan operasyonlarda yakalayarak gözaltına aldı.