Kahramanlar böyle karşılandı

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde aralarında sözde Botan Eyalet sorumlusu Fırat Şişman, sözde Botan Saha lider kadrosundan yer alan Fırat Şah ve sözde Şırnak Eyalet Sorumlusu Zeynep Dayan'ın da aralarında bulunduğu 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren jandarma komandolar ve polis özel harekat timleri, önceki gün operasyondan döndü. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da inceleme yaptığı Namaz Dağı'nda karşıladığı kahraman komandolar ve polislerden bazılarına sarıldı. Vali Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Kahramanlarımızı, operasyon dönüşü Namaz Dağı'nda karşıladık. Bestler-Dereler'i hain teröristlere dar eden, 10 teröristi etkisiz hale getiren kahramanlarımız, Allah hepinizden razı olsun. Sizinle gurur duyuyoruz. Dualarımızdasınız, Allah her daim yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.