Malatyalı esnaftan CHP'li Faik Öztrak'ı yerin dibine sokan sözler: Daha önce neredeydiniz?

"2002'DE YAZAR KASA ATILIRKEN NEREDEYDİNİZ?"

Bir amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde Malatyalı esnafın Öztrak önderliğindeki CHP heyetine şu sözlerle tepki gösterdiği görülüyor:

2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken neredeydiniz. Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs ben onu soruyorum. Demirel döneminde 53 banka batırıldı kimse ses çıkarmadı. Hizmet eden biri geldi mi hırsız, diktatör diye yaftalıyorsunuz. Ekonomimiz çok iyi. Benim arkadaşım sıfır araba almaya gitti 6 ay sonraya gün verdiler. Para var ama araba yok.