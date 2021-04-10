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Giriş Tarihi: 10.4.2021 11:50 Son Güncelleme: 10.4.2021 12:16

Malatyalı esnaftan 'li 'ı yerin dibine sokan sözler: Daha önce neredeydiniz?

Malatyalı esnaftan CHP'li Faik Öztrak'ı yerin dibine sokan sözler: Daha önce neredeydiniz?

Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili , 'CHP Ekonomi Otobüsü' adı verilen araç ile 'ya gitti. Esnaf ziyareti yapan Öztrak, bir vatandaşın sitemi karşısında çaresiz kaldı. Kayısı dükkanı olduğunu söyleyen kişi, "2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken neredeydiniz? Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs? Ben onu soruyorum." dedi.

'CHP Ekonomi Otobüsü' adı verilen araçla Malatya'ya giden CHP heyeti, bir esnafın kendilerine yönelik sitem dolu çıkışı ile ne yapacağını şaşırdı. CHP'ye 2002'deki krizde nerede olduklarını soran vatandaş, imam hatip mezunu olduğunu, kat sayı zulmü ile karşılaştığını söyledi. Öztrak ve CHP heyeti esnafın sitemi karşısında ne yapacağını şaşırdı.

"2002'DE YAZAR KASA ATILIRKEN NEREDEYDİNİZ?"

Bir amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde Malatyalı esnafın Öztrak önderliğindeki CHP heyetine şu sözlerle tepki gösterdiği görülüyor:

2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken neredeydiniz. Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs ben onu soruyorum. Demirel döneminde 53 banka batırıldı kimse ses çıkarmadı. Hizmet eden biri geldi mi hırsız, diktatör diye yaftalıyorsunuz. Ekonomimiz çok iyi. Benim arkadaşım sıfır araba almaya gitti 6 ay sonraya gün verdiler. Para var ama araba yok.

"CHP'LİLER PANDEMİDEN SONRA ESNAFI HATIRLADI"

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, vatandaşın CHP'li heyet ile arasında geçen diyaloğu Twitter hesabından bu sözlerle paylaştı:

Pandemiden önce esnafın yolunu bilmeyen CHP'liler, pandemide esnafı hatırladı. Korona günlerini fırsata çevirmek için bu kez Malatya'dalar. İşte Malatya'da esnafla yaptıkları sohbet:

Malatya'da CHP'lilere vatandaştan şok tepki! CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş

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Malatyalı esnaftan CHP'li Faik Öztrak'ı yerin dibine sokan sözler: Daha önce neredeydiniz?
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