Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: "Öğrencilerimizin okulda olmasını..."

"VELİLERİMİZİN YAPTIKLARI FEDAKARLIKLARIN FARKINDAYIZ"

Öncelikle velilerimize bir mesaj vermek isterim. onların yaptıkları fedakarlıkların farkındayız. Birlikte bu yükü taşıdığımızın farkındayız. Bu zor dönemde acaba velilerimize, öğretmenlerimize nasıl desteğimiz olur? Bunun peşindeyiz. Bundan dolayı da velilerimize özel olarak teşekkür ediyorum. Çok meşakkatli olduğunu biliyorum uzaktan eğitimin.